مطار القاهرة ينقل اليوم أكثر من 62 ألف راكب على متن 458 رحلة جوية

ينقل مطار القاهرة اليوم الأحد أكثر من 62 ألف راكب على متن 458 رحلة سفر ووصول على مدار 24 ساعة.

وحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة لـ"اليوم السابع" فسيغادر مطار القاهرة اليوم الأحد 223 رحلة إلى وجهات دولية وداخلية عديدة نقلت على متنها حوالى 37490 ألف راكب.

إلى مدن نيويورك لندن باريس روما ميلانو برشلونة ميونخ برلين فرانكفورت بودابست فيينا بروكسل كوبنهاجن أمستردام جنيف مدريد بوخارست دبى أبوظبى الشارقة رأس الخيمة جده الرياض الدمام عدن بنغازى عمان مسقط الخرطوم بيروت البحرين الكويت المدينة بغداد أديس أبابا كانو أثينا لاجوس أبوجا نيروبى عنتيبى

فى حين يصل مطار القاهرة 24831 راكب قادمين على متن 235 رحلة جوية من عدة وجهات دولية وداخلية مختلفة منها ميلانو بروكسل لندن برشلونة مدريد أمستردام كوبنهاجن برشلونة باريس جنيف أسطنبول فيينا أثينا روما ميونخ برلين بيرجامو دبى أبوظبى الشارقة جدة المدينة بنغازى مسقط عمان الخرطوم عدن دمشق الرياض الدمام تبوك.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.