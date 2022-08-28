مصرع عامل محارة اختل توازنه وسقط من أعلى سقالة خشبية بالطابق الرابع بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

لقي عامل محارة مصرعه، إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ، وذلك إثر سقوطه من على سقالة خشبية بالطابق الرابع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال عامل محارة، مصاب بنزيف داخلي بالمخ وتوفى أثناء محاولة إسعافه لسقوطه من أعلى سقالة خشبية.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين سقوط "ص ع م"، 44 سنة، عامل محارة، أثناء عمله أعلى سقالة خشبية بالطابق الرابع، بأحد العقارات بشارع الشعراوي دائرة القسم، حيث اختل توازنه وسقط أرضا ما أدي إلى إصابته بنزيف داخلي بالمخ، وجرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.