مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى بالهرم.. صور

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه وأصيب آخرين، في حادث تصادم بين أتوبيس تابع لإحدى الشركات، وسيارة ملاكي بالقرب من الطريق الدائري في الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باصطدام أتوبيس بسيارة في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن أتوبيس تابع لإحدى الشركات اختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن اصطدامه بسيارة ملاكي، مما اصطدم ببعض المارة وأسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على سائق الأتوبيس، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.