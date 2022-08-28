اليوم السابع
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الأحد، 28 أغسطس 2022 03:36 م
أكرم القصاص
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مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي

الأحد، 28 أغسطس 2022 02:36 م
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، على طريق "القاهرة- أسيوط الغربي"، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "القاهرة - أسيوط الغربي" وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل  قبل كمين قصر الباسل القادم من القاهرة وأسفر عن مصرع  شخصين وإصابة 4 آخرين وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 

حوادث الطرق بالفيوم

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