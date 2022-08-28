مستريحة مستحضرات التجميل تعترف: جمعت نصف مليون جنيه لتشغيلها في المعمل

أحمد إسماعيل

حصل اليوم السابع على نص أقوال المتهمة نورهان . س 26 سنة، والشهيرة بـ "مستريحة مستحضرات التجميل بالهرم"، في القضية المقيدة برقم 33962 لسنة 2022 جنح قسم الهرم، وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة شريكة بمعمل للتحاليل الطبية وليست طبيبة كما ذكر الشاكين في أقوالهم.

وأوضحت المتهمة أن رجال مباحث الأموال العامه القت القبض عليها اثناء تواجدها بصحبة صديقتها يسرا . ع في مطعم شهير بالهرم ، وتم اقتيادها إلى النيابة العامة.

كشفت المتهمة في تحقيقات النيابة، أنه تم غلق معمل التحاليل الطبيبة بسبب كورونا وخسرت كل فلوسها، وحررت إيصالات أمانة بمالغ نقدية بقيمة الأموال المدفوعة والارباح إلى بعض الشاكين بناء على طلب خالة زوجها.

واعترفت المتهمة بصدور أحكام بالبراءة في قضيتن إيصال أمانة محررين من قبل أحدى الشاكين ضدها .

اضافت المتهمة في أقوالها أمام المحقق أنها شريكة في معمل التحاليل الطبية ودورها إدارى فقط ، وأنها كانت تأخذ الأموال لتشغيلها في المعمل مقابل عائد أرباح يصل إلى 50 % كل ستة أشهر وأنها حصلت على مبلغ نصف مليون جنيه من المدعوه عبير . ع ، لافتة أن المعاملات بينهم بدأت منذ عامين تقريبا.

من جانب أخر كشفت تحقيقات النيابة العامة مع الضحايا، أن أحدهم تعمل رئيس قسم بأحد البنوك الشهيرة ودفعت مبلغ يقارب المليون جنيه مصري ، وأخر مدير محطة بنزين.

جاءت نص التحقيقات مع المتهمة نورهان سعد المعروفة بـ"مستريحة الهرم"، والمتهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء على 3 ملايين و500 ألف جنيه بزعم توظيفها في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية.

وجاء نص التحقيق معها كالتالي:

س: ما هي ظروف ضبطك وإحضارك وعرضك علينا؟

- اللي حصل إني كنت قاعدة أنا ويسرا ع في مطعم في الهرم ولقيت مباحث الأموال العامة في المطعم وأخدوني على إدارة مباحث الأموال العامة والنهاردة جابوني على النيابة.

س: متى وأين حدث ذلك؟

الكلام ده حصل ٢٠۲۲/۸/۹ الساعة 3:00 مساء في مطعم في الهرم

س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر؟

أنا كنت قاعدة مع يسرا ع عشان عايزة فلوس مني.

س: من كان برفقتك آنذاك؟

كان معي يسرا ع.

س: وما علاقتك بسالفة الذكر؟

أنا عرفتها عن طريق صديقة تدعى “عبير . ع”

س: وما سبب ضبطك تحديدًا؟

أنا لقيت الشرطة جت مسكوني وقالولي في ناس عمله محضر نصب فيا.

س: وهل انصرف إلى شخصك ثمة تفتيش؟

أه بس مخدوش مني حاجة

س: وما هي طبيعة عملك تحديدًا؟

أنا كنت شريكة بمعمل للتحاليل الطبية

س: وما هي كيفية مباشرة لتلك الأعمال؟

أنا كان دوري في المعمل متابعة الأعمال الإدارية وكان معي شريكه أخرى.

س: وأين هو السجل التجاري لذلك المعمل؟

أنا قفلت وخسرت فلوسي.

س: وما علاقة كل من المجني عليهم: نسرين . م،

سامي . م، سارة . ع، وعبد. ح بك؟

دول أصحاب عبير . ع خالة جوزي أحمد وأنا عرفتهم عن طريق عبير عشان هي كانت داخله معي في شغل وكانت مدياني فلوس وبينا شغل.

س: منذ مني بدأت تلك العلاقة ؟

من نحو سنتين تقريبا وهي اللي كانت بتبعتهملي

س: وما هي طبيعة العلاقة التجارية فيما بينك وبين المجني عليهم؟

كانت بتديني فلوس كنت بشغلها في معمل التحاليل، وتحتفظ بالأصل والأرباح وكنا بنكرر الموضوع كذا مرة.

س: وما مدى استمرارية تلك العلاقة بينك وبين سالفة الذكر؟

أنا مع عبير بتعامل معاها من أكثر من خمسة سنين.

س: ومتة آخر مرة تعاملت فيها مع سالفة الذكر؟

من سنه ۲۰۴۰

س: وما هي مضمون تلك المعاملة؟

آخر مرة عبير إدتني 500 ألف جنيه، ورجعتلها منهم 350 ألف جنيه مع نسرين ونيفين ويسرا، بناء على طلب عبير، واتبقى ليها 150 ألف جنيه من الأصل، و250 ألف من الأرباح.

س: ومتى تسلمت تحديدًا ذلك المبلغ؟

أنا أخدت آخر دفعة دي من عبير قبل ما تسافر ومش فاكرة إمتى بالضبط

س: وهل قمت بتحرير ثمة ايصالات بذلك المبلغ آنذاك؟

لا

س: ما قولك فيما قرره كلا من المجني عليهم بأنك حصلتي على أموالهم مقابل توظيفها ومنحهم أرباح وأنك امتنعتي عن السداد؟

ج: الكلام ده محصلش واللي حصل قولت عليه.

س: هل من سابق علاقة أو خلافات فيما بينك وبين العقيد حسن الصبان؟

ج: معرفوش.

س: ما قولك وقد أقررت بارتكابك الواقعة بالمحضر المحرر بمعرفة الضابط سالف الذكر؟

ج: أنا قولت اللي حصل وأنا معترفتش بحاجة.

س: هل تم ضبطك في قضايا مماثلة؟

ج: لا.

س: هل لديك سوابق جنائية أخرى؟

ج: لا عليا قضيتين إيصالات أمانة وأخذت فيهم براءة وكانت عبير هي التي رفعهم عليا.

س: أنت متهمة بالاستيلاء على الأموال الخاصة بالمجني عليهم؟

ج: محصلش.

فيما جاءت نص أقوال “يسرا ع”، إحدى ضحايا “نورهان .س”، والمعروفة بـ "مستريحة الهرم"، والتي زعمت توظيف أموالها في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية، بأرباح تصل إلى 50 %.

وكشفت التحقيقات، أن حرر عدة بلاغات من ضحايا المستريحة وهم " نسرين م"، "يسرا ع"، "شیرین س"، "سارة ع"، "عبد ا"، "عبير ع" نفين ي"، وذلك لتعرضهن لواقعة نصب واحتيال من قبل المشكو في حقها من تحصلها منهم علي مبالغ مالية، بزعم توظيفها لهم في مجال مستحضرات التجميل والادوية الطيبة بقيمة (ثلاثة مليون وخمسمائة الف جنيها).

وكشف الضحايا، في أقوالهم أمام جهات التحقيق، أن المتهمة أوهمتهم بأرباح 50 في المائة كل سته أشهر من اصل المبلغ المدفوع وقامت باعطائهم أرباح ثم انقطعت عن

تلك الأرباح والامتناع عن رد الاصول من المبالغ المالية.

وإلى نص التحقيقات كالآتي:

س/ ما أسمك؟

ج/ اسمي يسرا ع ومقيمة بمنطقة إمبابة بالجيزة.

س / ما تفصيلات بلاغك ؟

ج / اللي حصل إننى عرفت المدعوة / نورهان س عن طريق صديقه لي اسمها

نـفـيـن ي وهـي قالـت لـي ان المدعوة / نورهـان س تعمـل فـي تـجـارة مستحضرات التجميل والادوية الطبية وقالت لي أنها بتعطى ارباح 50 % كل سته اشهر، وأنا فعلا قمت بالذهاب لها في مسكنها وشرحت لي طبيعة عملها وانا فعلا اقتنعت بكلامها واعطيتها (۸۹۰۰۰۰) ثمانمائة وتسعون الف جنيها على عدة فترات، فقامت باعطائي ثلاثون الف جنيها على فترات متفاوتة وبعد ذلك قامت بالمماطلة والتهرب منى فأيقنت إنني تعرضت لواقعة نصب واحتيـال منـهـا فحضرت

للإبلاغ.

س / متى وأين حدث ذلك ؟

ج /الكلام دة كان في شهر سبتمبر لسنه ۲۰۲۰ في منزلها قمت بإعطائها ( ۸۹۰۰۰۰) ثمانمائه

وتسعون الف جنيها والكلام دة كان في شهر سبتمبر ۲۰۲۰ حتى شهر يناير ۲۰۲۲ علی دفعات

س / ما هي طبيعة عمل المدعوة نورهان س وكيف توصلت اليها ؟

ج / طبيعة عملها أنها صاحبه معمل تحليل واعترفت عليها عن طريق صحبتي نفين ي

س/ ما سبب قيامك بدفع تلك المبالغ المالية ؟

ج/ سبب قيامك بدفع تلك المبالغ المالية إنه ا قالت لي أنها سوة قوم باعطانی نسبه ارباح 50% كل سته اشهر

س / ما هو الاتفاق فيما بينكم ؟

ج / كانت متفقه معايا على نسبة إرباح 50% كل سته اشهر.

س/ وما هو المبلغ المالي الذي قمت بدفعة ؟

ج/ المبلغ المالي الذي دفعته هو ( ٨٩٠٠٠٠) ثمانمائة وتسعون الف جنيها على دفعات ·

س / وما هي نسبه الأرباح المتفق عليه والمدة الزمنية لدفع تلك الإرباح ؟

ج / نسبة الارباح المتفق عليه 50% كل سته اشهر.

س/ من الذي قام بأخذ المبلغ المالي منك ؟

ج / الذي أخد المبلغ المالي مني هي المدعوة / نورهان س في شقتها

بالهرم - الجيزة ·

س/ وهل قامت المدعوة / نورهان س بدفع الإرباح المتفق عليها ؟

ج/ ايوه هيه قامت باعطانی مبلغ ( ۳۰۰۰۰) ثلاثون الف على دفعات، وبعد ذلك انقطعت عن سداد الارباح أو رذ اصول المبالغ ·

س/ وهل قامت المدعوة / نورهان س برد اصول المبالغ التي استولت عليها ؟

ج / لا

س/ هل يوجد خلافات سابقة بينك وبين المدعوة / نورهان،

ج/ لا

س/ هل معك ما يفيد صحة أقوالك ؟

ج/ ايوه انا معى وعقد وشيك وسوف أقوم بتقديمها في النيابة حين طلبها منى

س / هل تتهمي المدعوة / نورهان س ؟

ج / نعم أتهمها بالنصب والاحتيال عليا والاستيلاء على أموالي وإيهامي بقدرتها على تشغيلها لي في تجارة مستحضرات التجميل والادوية الطبية.

س / ما قصدك من بلاغك ؟

ج / قصدي من بلاغي اتخاذ اللازم قانونا واسترداد أموالي.

فيما جاءت نص أقوال “ عبد ا”، أحد ضحايا “نورهان س”، والمعروفة بـ "مستريحة الهرم"، والتي زعمت توظيف أموالها في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية، واستولت على 3 مليون و500 ألف جنيه.

س/ ما اسمك؟

ج/اسمى عبد القادر ح ومقيم بمنطقة 6 أكتوبر مدير محطة بنزين .

س/ ماتفصيلات بلاغك ؟

ج/ اللي حصل إن عرفت المدعوة نورهان س عن طريق واحة اسمها (نيفين ي) مرات ابن خالة مراتي هية اللي عرفتني عليها وهي قالت لي أن المدعوة، تعمل في تجارة

مستحضرات التجميل والأدوية الطبية وقالت لي أنها بتعطي أرباح 50% کل ستة شهر وأنا

فعلا قمت بإعطائها ( ۲۰۰۰۰) عشرون ألف جنيه أغسطس 2020، ولم تقم بإعطائي أية أرباح وبعد ذلك قامت بالمماطلة والتهرب فأيقنت أني تعرضت للنصب والاحتيال منها فحضرت للإبلاغ.

س متى وأين حدث ذلك ؟

ج الكلام دة كان في شهر أغسطس لسنة ۲۰۲۰ قمت بإعطائها (۲۰۰۰۰) عشرين ألف جنيه

س / ما هي طبيعة عمل المدعوة نورهان س وكيف توصلت إليها؟

ج طبيعة عملها أنها صاحبة معمل تحليل واتعرفت عليها إنها مرات ابن خالة مراتي

س/ ما سبب قيامك بدفع تلك المبالغ المالية ؟

ج سبب قيامي بدفع تلك المبالغ المالية أنها قالت لي إنها سوف تعطيني نسبة أرباح 50% كل ستة أشهر

س / ما هو الاتفاق فيما بينكما؟

ج كانت متفقة معايا إنها سوف تعطيني نسبة أرباح 50% كل ستة أشهر

س وما هو المبلغ المالي الذي قمت بدفعه؟

ج/ المبلغ المالي الذي دفعته هو ( ۲۰۰۰۰) عشرون ألف جنيه دفعة واحدة.

س / وما هي نسبه الأرباح المتفق عليه والمدة الزمنية لدفع تلك الأرباح؟

ج / نسبة الأرباح المتفق عليه ٥٠% کل سته أشهر

س/ من الذي قام بأخذ المبلغ المالي منك؟

ج / الذي أخد المبلغ المالي منى هي المدعوة / نورهان س في شقتها

س/ وهل قامت المدعوة / نورهان س بدفع الأرباح المتفق عليها؟

ج/ لا.

س/ وهل قامت المدعوة / نورهان س برد أصول المبالغ التي استولت عليها ؟

ج/ لا

س/ هل يوجد خلافات سابقة بينك وبين المدعوة / نورهان س ؟

ج/ لا

س/ هل معك ما يفيد صحة أقوالك ؟

ج/ لا هي رفضت تعطيني أي إيصالات أمانة.

س / هل تتهم المدعوة / نورهان س ؟

ج / نعم أتهمها بالنصب والاحتيال عليا والاستيلاء على أموالي وإيهامي بقدرتها على تشغيلها لي في تجارة مستحضرات التجميل والأدوية الطبية.

س / ما قصدك من بلاغك ؟

ج / قصدي من بلاغي اتخاذ اللازم قانونا واسترداد أموالي

جاءت نص أقوال “عبير ع”، إحدى ضحايا “نورهان س”، والمعروفة بـ "مستريحة الهرم"، والتي زعمت توظيف أموالها في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية.

س/ ما اسمك؟

ج/ اسمى عبير ع ربه منزل ومقيمه في حدائق الأهرام

س / ما تفصيلات بلاغك ؟

ج / اللي حصل إن المدعوة / نورهان س زوجه ابن اختي وهي قالت لي أنها تعمل في تجارة مستحضرات التجميل والأدوية الطبية وقالت لي أنها هتديني أرباح 50 % كل سته أشهر وأن فعلا قمت بإعطائها ( ٢٦٠٠٠٠ ) مائتان وستون ألف جنيه على فترتين، قامت بإعطائی خمسون ألف نسبة أرباح قامت بتحويلها لي وبعد ذلك قامت بالمماطلة، والتهرب منى فأيقنت إنني تعرضت لواقعة نصب واحتيال منها فحضرت للإبلاغ.

س / متى وأين حدث ذلك؟

ج /الكلام دة كان في شهر مايو لسنه ۲۰۱۹ حتى سنه ۲۰۲۰ في منزلها ، وقمت بإعطائها ( ٢٦٠٠٠٠ ) مائتان وستون ألف جنيها على دفعات من شهر مايو ۲۰۱۹ حتى شهر مارس ۲۰۲۰

س / ما هي طبيعة عمل المدعوة/ نورهان س وكيف توصلت إليها؟

ج / طبيعة عملها أنها صاحبة معمل تحليل واعترفت عليها أنها زوجة ابن اختى

س/ ما سبب قيامك بدفع تلك المبالغ المالية ؟

ج/ سبب قيامك بدفع تلك المبالغ المالية أنها قالت لي أنها سوف تقوم بإعطائي نسبه أرباح 50% كل ستة أشهر

س / ما هو الاتفاق فيما بينكما؟

ج / كانت متفقه معايا على نسبة أرباح 50% كل ستة أشهر

س/ وما هو المبلغ المالي الذي قمتي بدفعه؟

ج/ المبلغ المالي الذي دفعته هو ( ٢٦٠٠٠ ) مائتان وستون ألف جنيها على دفعات

س/ من الذي قام بأخذ المبلغ المالي منك ؟

ج / الذي أخد المبلغ المالي مني هي المدعوة / نورهان س في شقتها بالهرم

س/ وهل قامت المدعوة / نورهان س بدفع الأرباح المتفق عليها ؟

ج/ أيوة هي قامت بإعطائی خمسون ألف جنيه وقامت بتحويلها لزوجي بالإمارات

س/ وهل قامت المدعوة / نورهان س برد أصول المبالغ التي استولت عليها؟

ج / لا

س/ هل يوجد خلافات سابقة بينك وبين المدعوة / نورهان س ؟

ج/لا

س/ هل معك ما يفيد صحة أقوالك؟

ج/ لا هي رفضت تعطيني أي إيصالات أمانة.

.

س / هل تتهمي المدعوة / نورهان س ؟

ج نعم أتهمها بالنصب والاحتيال عليا والاستيلاء على أموالی وإيهامي بقدرتها على تشغيلها في تجارة مستحضرات التجميل والأدوية الطبية.

س ما قصدك من بلاغك؟

ج قصدي من بلاغی اتخاذ القانون مجراه واسترداد أموالي

جاءت نص أقوال "نسرين م"، إحدى ضحايا نورهان سعد المعروفة بـ "مستريحة الهرم"، والتي زعمت توظيف أموالها في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية.

س: ما اسمك؟

نسرين م مقيمة بمنطقة الشيخ زايد رئيس قسم بأحد البنوك

س: ما تفصيلات بلاغك؟

ج. أنا عرفت المدعوة نورهان س عن طريق صديقه لي اسمها نيفين ي وهي قالت لي المدعوة تعمل في تجارة مستحضرات التجميل والأدوية الطبية وقالت لي أنها تعطي أرباح 50% كل سته أشهر، وفعلا ذهبت اليها في مسكنها، وشرحت لي طبيعة عملها وانا فعلا اقتنعت بكلامها واعطتها ٨٦٥ ألف جنيه والكلام دة كـان فـي شهر سبتمبر ۲۰۲۰ حتى شهر يناير ۲۰۲۱ على دفعات، وهي أعطتني 125 ألف دفعة أولى في شهر أغسطس ۲۰۲۱ من الأرباح ثم انقطعت عن سداد تلك الأرباح، أو رد أصل المبلغ، وعند مطالبتها بالأرباح المتفق عليها، ماطلت وتهربت منى فأيقنت إنني تعرضت لواقعة نصب واحتيال منها فحضرت للإبلاغ.

س / متى وأين حدث ذلك؟

ج /الكلام دة كان في شهر سبتمبر سنة ۲۰۲۰.

س / ما هي طبيعة عمل المدعوة/ نورهان س وكيف توصلت إليها؟

ج / طبيعة عملها أنها صاحبه معمل تحليل وأنا عرفتها عن طريق صحبتي نيفين ي.

س/ ما سبب قيامك بدفع تلك المبالغ المالية؟

ج/ قالت لي أنها سوف تعطيني نسبة أرباح 50% كل ستة شهور.

س/ وما هو المبلغ المالي الذي قمت بدفعه؟

ج/ 865 ألف جنيه على دفعات.

س/ من الذي قام بأخذ المبلغ المالي منك؟

ج / الذي أخد المبلغ المالي منى هي المدعوة / نورهان س في شقتها

س/ وهل قامت المدعوة / نورهان س بدفع الإرباح المتفق عليها؟

ج/ ايوه أعطتني 125 ألف في أغسطس 2021، وبعد ذلك انقطعت عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ.

س/ وهل قامت المدعوة / نورهان س برد اصول المبالغ التي استولت عليها؟

ج / لا

س/ هل يوجد خلافات سابقة بينك وبين المدعوة / نورهان س ؟

ج/ لا

س/ هل معك ما يفيد صحة أقوالك؟

ج/ أيوة معايا إيصالات أمانة وعقود سوف أقوم بتقديمها

س / هل تتهمي المدعوة / نورهان س ؟

ج / نعم أتهما بالنصب والاحتيال عليا والاستيلاء على أموالي وإيهامي بقدرتها على تشغيلها لى في تجارة مستحضرات التجميل والأدوية الطبية.

س / ما قصدك من بلاغك ؟

ج / قصدي من بلاغي اتخاذ اللازم قانونا

فيما جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس مستريحة مستحضرات التجميل في الهرم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب والاحتيال، وجمع مبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه من ضحاياها بمنطقة الهرم.

كشفت التحقيقات عن وجود عدد من البلاغات ضد المتهمة، وذلك لتعرض الضحايا لواقعة نصب واحتيال وحصول المتهمة منهم على مبالغ مالية، بزعم توظيفها لهم في مجال مستحضرات التجميل والأدوية الطبية بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه.

وأفادت التحريات بأن المتهمة أوهمت الضحايا بأرباح 50% كل 6 أشهر، وكشف الضحايا في أقوالهم أمام جهات التحقيق، أن المتهمة أوهمتهم بأرباح 50 في المائة كل ستة أشهر من أصل المبلغ المدفوع وقامت بإعطائهم أرباحا ثم انقطعت عن تلك الأرباح والامتناع عن رد الأصول من المبالغ المالية، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.