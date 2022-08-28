مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج ينظم دورة تدريبية فى مجال لغة الإشارة

سوهاج - محمود مقبول

ينظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، دورة تدريبية متخصصة في مجال لغة الإشارة للصم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وقال إن البرنامج التدريبي يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة لرعاية وتأهيل فئات ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع وإيجاد حلقة تواصل بينهم وبين كل أفراد المجتمعي وتحفيز النمو الذهني والإبداعي لديهم.

وأوضح الدكتور عماد الصونيع مدير المركز أن البرنامج التدريبي سيتضمن 4 مستويات، ويحصل الدارس في نهاية كل مستوي علي شهادة معتمدة من الجامعة تؤهله للعمل في مجال لغة الإشارة داخل مصر وخارجها، مضيفًا أن المستوي الرابع من التدريب سيكون خاص بالترجمة الفورية ويؤهل الدارس لترجمة كل ما يسمع مباشرة إلي لغة الإشارة.

وأضاف الصونيع أنه سيقوم بالتدريس بالبرنامج التدريبي نخبة متخصصة ومتميزة من أعضاء هيئة التدريس، لافتًا إلي أن مدة الدراسة بالمستوي الأول ستكون 3 أيام، ثم يتم الإعلان عن المستوي الثاني مباشرة.