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محمود عبد الراضي: الداخلية تتوسع في رعاية قاطني المجتمعات الحضارية الجديدة

الأحد، 28 أغسطس 2022 09:41 ص
محمود عبد الراضي: الداخلية تتوسع في رعاية قاطني المجتمعات الحضارية الجديدة محمود عبد الراضي ـ رئيس قسم الحوادث باليوم السابع
كتب عبد الله محمود

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قال الزميل محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، إن وزارة الداخلية تسطر مشاهد جديدة من الأمن الإنساني والمجتمعي، بدعوة سكان منطقة بشائر الخير في الإسكندرية، لقضاء يوم ترفيهى بنادى الشرطة بالإسكندرية.

وأضاف عبد الراضي، في مداخلة لبرنامج صباح الورد على قناة "ten"، أن الدعوة جاءت فى إطار مبادرة "كلنا واحد"، التى أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى، الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وجهت وزارة الداخلية دعوة لبراعم وشباب منطقة "بشاير الخير" بالإسكندرية، لقضاء يوم ترفيهى بنادى الشرطة بالإسكندرية، لإتاحة الفرصة لهم لممارسة جميع الأنشطة الرياضية، فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل الدائم مع قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة، التى حرص الرئيس على إنشائها كبدائل للمناطق التى شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم ترتقى بطموحات وتطلعات الأجيال القادمة من البراعم والشباب لتغيير حياتهم للأفضل.

واستقبل رجال الشرطة البراعم والشباب ووزعوا الهدايا الرمزية والملابس الرياضية عليهم، وأتاحوا الفرصة لهم لممارسة كافة الأنشطة الرياضية.

 

 


بشائر الخير

الاسمرات

الداخلية

اخبار الداخلية

نادي الشرطة



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