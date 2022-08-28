محافظ دمياط تبحث الموقف الحالى لمشروع معالجة صرف صحي طبل

دمياط معتز الشربينى

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الحالى لمشروع معالجة صرف صحى طبل الذى يجرى تنفيذه بمنحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور الدكتور ماجد السعيد مدير جهاز شئون البيئة فرع المنصورة و"م .شاكر" أبو العيلة رئيس قطاع إنتاج شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وعدد من ممثلى الجهات المعنية..

و اطلعت " محافظ دمياط " على كافة الخطوات المتخذة للانتهاء من أعمال توصيل خط السيب النهائى لبدء التشغيل التجريبي للمشروع الذى يتضمن محطة مدمجة " كومباكت " تعمل بنظام المعالجة الثلاثية و شبكات و أعمال مدنية وكهروميكانيكية ووصلات منزلية ، حيث تم الحصول على الموافقات البيئية ،وفى هذا السياق، ، أكدت " المحافظ " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للانتهاء من المشروع لافتتاحه فى منتصف سبتمبر المقبل..

هذا ويشار إلى أن مشروع معالجة صرف صحي طبل يأتى وفقا للاتفاقية المبرمة بين محافظة دمياط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وفى إطار مشروع " دعم الابتكار فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر " وذلك بالتعاون بين البرنامج و الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.