محافظ الوادي الجديد يعقد جلسة المجلس التنفيذي بحضور نواب قيادات الجهاز الإداري

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، أول تجربة لعقد جلسة المجلس التنفيذى بمشاركة نواب القيادات التنفيذية، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ واللواء مصطفى مبروك مساعد مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات الأمنية والشعبية.

وأكد الزملوط خلال الاجتماع، حرصه على تفعيل دور القيادات التنفيذية من الصف الثانى وتأهيل كوادر قادرة على استكمال مسيرة العمل وضخ أفكار ومقترحات مبتكرة تسهم فى تطوير الأداء الإدارى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كما استمع إلى آراء ومقترحات الحضور من نواب أعضاء الجهاز التنفيذى، وناقش معهم موقف المشروعات والمبادرات والبرامج التى يتم تنفيذها وفقًا لخطة التنمية بالمحافظة.

وجاءت أهم القرارات ما يلى :

◾عقد إجتماعات دورية برئاسة نائب المحافظ وحضور نواب القيادات التنفيذية والقيادات الشابة.

◾إطلاق مبادرة لجمع زكاة الزروع بالتزامن مع موسم حصاد التمور، بالتعاون بين المحافظة والمستثمرين والمواطنين والمجتمع المدنى، يخصص عائدها لصالح الحالات الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

◾بحث إقامة فصول لكليات جامعة الوادى الجديد بمركز الداخلة تكون نواة لإنشاء فرع الجامعة بالمركز.

◾متابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والمساجد والشوارع وتكثيف حملات المرور للتأكد من تنفيذ الخطة بما لا يؤثر على مستوى الإنارة المطلوب.

◾البدء فى إجراءات الربط الإلكترونى لمجمع المصالح الحكومية المميكن الجارى إنشاؤه بالخارجة، بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لبدء انتقال الجهات الحكومية.

◾التوسع فى إقامة معارض أهلا مدارس بالتزامن مع قرب العام الدراسى الجديد، لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة والحد من ارتفاع الأسعار.

◾إعداد خطة لاستغلال مبانى المصالح الحكومية المتنقلة للمجمع الحكومى، فى إقامة مشروعات تنموية وخدمية.