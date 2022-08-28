محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مكتب الخارجية للتوثيق والتصديق بالمنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار، محتفظ الدقهلية عددا من المشروعات الخدمية، التى تقوم المحافظة على تنفيذها لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية، الأعمال الجارية لإنشاء مكتب الخارجية الجديد، للتوثيق والتصديق والمقرر تواجده أسفل محلات مول المشاية، بحديقة شجرة الدر، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتيسير ورفع المعاناة عن المواطنين، والطلاب الراغبين فى السفر، نظراً للإقبال الشديد على مكاتب التصديق.

ووجه "مختار"، بتكثيف الأعمال للانتهاء من الأعمال الجارية، وإقامة أماكن انتظار تليق بالمواطنين، والانتهاء من الأعمال الإنشائية لسرعة افتتاح المكتب أمام المواطنين.

وفى سياق متصل تفقد "المحافظ "، أعمال التطوير الجارية بشارع قناة السويس، من رصف وتركيب الانترلوك، وتركيب أعمدة الإنارة، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وزرع الأشجار بالجزيرة الوسطى، وتركيب النجيلة الطبيعية، وانشاء مقاعد بالحدائق للانتظار تليق بالمواطنين.

وتفقد "مختار"، أعمال التطوير والتجميل، التى تمت بحديقة ابوالنجا، بشارع الإمام محمد عبده، ووجه بسرعة تطوير كافة الحدائق بنطاق المدينة، لخلق متنفس ترفيهى للمواطنين.

وأكد " مختار "، على استمرار العمل، بالجهاز التنفيذى بالمحافظة، من أجل تحقيق مطالب المواطنين، وتقديم كافة الخدمات لهم، فى مختلف القطاعات الصحيه، والتعليمية، وتطوير ورصف الشوارع والميادين، وإنشاء مكاتب جديدة لتلقى الخدمات.