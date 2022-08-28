اليوم السابع
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الأحد، 28 أغسطس 2022 03:52 م
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محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوى الفنى

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:26 م
محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوى الفنى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي لمدارس التعليم الفني بنوعياته (زراعي، صناعي ، تجاري ، فندقي ، مزدوج) للعام الدراسي 2022 / 2023 .

وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل العلمية والمعملية المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج ، بعد انتهاء التقدم للمرحلة الأولى .

من جانبها؛ أشارت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن موقع التقديم متاح للطلاب من خلال الرابط التالي

Https://tansiksec.emis.gov.eg

 للتقدم للقبول بالمرحلة الثانية اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من أغسطس 2022 حتى التاسع من سبتمبر المقبل.

 

تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوى الفنى (1)
تنسيق الصف الأول الثانوى الفنى 

 

تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوى الفنى (2)
تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى الفنى

 

تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوى الفنى (3)
تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوى الفنى 

التعليم الفني

الثانوية العامة

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