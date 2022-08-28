محافظ الإسكندرية: المركز التكنولوجي بالمنتزه الأول في تقديم تقنية الـQR Code

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الإنجازات التي تمت بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المنتزه أول، والتي جاءت في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه، والمهندسة دعاء مصطفى مدير المركز النموذجي بالمنتزه أول.

وأشاد المحافظ بالإنجازات التي حققها المركز التكنولوجي بالمنتزة أول، موضحًا أنه المركز الأول على مستوى الجمهورية الذي قام بتقديم تقنية ال QR Code "الماسح الرمز " لمعرفة المستندات المطلوبة للخدمات المقدمة وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث من خلالها يستطيع المواطن التعرف على المستندات المطلوبة قبل أن يأتي إلى المركز.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير بالمركز التكنولوجي بالمنتزة شملت أيضا الاهتمام بذوي الهمم في ضوء توجيهات الدولة، لافتا أنه تم عمل بعض الفيديوهات بلغة الإشارة لتعريف المواطن الأصم بالمستندات المطلوبة للخدمات المقدمة، تم عمل قناة تليجرام لوضع تسجيلات صوتية للمستندات المطلوبة وكذبك طباعة دليل خدمات وزارة التخطيط بطريقة برايل وذلك بالتعاون مع جمعية دنيتنا للمكفوفين.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين باتباع الأساليب والطرق الحديثة التي تواكب سياسة الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030 .

وأشار إلى أن الإسكندرية إتخذت خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، وكانت على رأس تلك الخطوات الرائدة: إطلاق منظومة الخدمات الالكترونية الجديدة لإتاحة عدد 42 خدمة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية ب5 أحياء ، وذلك من خلال "بوابة خدمات المحليات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية .

وتأهيل وإعداد البنية التحتية اللازمة لمنظومة التحول الرقمي بنطاق أحياء الإسكندرية ورفع كفاءة وتأهيل العاملين في مجال التحول الرقمي وفقاً لاحتياجات ومتطلبات المنظومة.

وافتتاح وحدة السجلات الإلكترونية والميكروفيلم بالديوان العام. حيث تعمل على الأرشفة الإلكترونية للمستندات الهامة للإدارات والأحياء والأفرع والأقسام داخل ديوان عام المحافظة بأطول مدة حفظ آمن وأقل حيز تخزين مع سهولة وسرعة عمليات البحث والإسترجاع.