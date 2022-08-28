محافظ أسيوط يناقش مع مسئولي الشباب والرياضة والتضامن خطة مشروعات "حياة كريمة"

أسيوط - هيثم البدرى

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في قطاعي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي للوقوف على آخر المستجدات في كل مشروع ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن وبحث المقترحات والمعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.

يأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعاته المستمرة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة . والتقي سعد، بالدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط.

واستعرض محافظ أسيوط ،خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز الشباب والرياضة والتي تشمل تطوير ،واحلال وتجديد 81 مشروع بتكلفة 362 مليون جنيه بالإضافة إلى تنفيذ 36 مشروع في قطاع التضامن الاجتماعي بتكلفة 570 مليون جنيه وتشمل مشروعات انشاء مراكز تنمية الأسرة وتابع نسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها موجهًا بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الانجاز في تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال وطالبهم بالنزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات ورصد الملاحظات والتنسيق مع كافة الجهات لتلافيها.

وأكد محافظ أسيوط، على متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع بالإضافة إلى عقد الاجتماعات المستمرة للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى والتي تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروع بتكلفة 342 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 151 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 106 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكباري والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 134 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 136 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 121 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 149 مشروع بتكلفة 3 مليار و291 مليون جنيه والرى 37 مشروع بتكلفة 733 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات و4 مشروعات مجمعات سكنية بتكلفة 50 مليون جنيه و48 مشروع متنوع ما بين اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ،بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي بعدد 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع جارى العمل بها والطرق الرئيسية 7 طرق بتكلفة مليار و682 مليون جنيه وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.