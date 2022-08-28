محافظ أسوان: نسابق الزمن لتحقيق العوائد الإيجابية من 14 مشروعًا لصندوق تحيا مصر

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تسابق الزمن لسرعة تحقيق هذه العوائد، وفى مقدمتها المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بعد انتهاء إنشاؤها مع تدعيمها بكافة الخدمات والمرافق العامة.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن المنطقة الصناعية الحرفية تأتى ضمن 12 مشروعا تم نهوها بنسبة 100%، وقرب تسليم 2 مشروع بإجمالى 14 مشروعا للصندوق موزعة بمختلف المراكز والمدن لتحقيق الإستفادة القصوى من عوائدهم لجميع أهالى المحافظة ،وفى مختلف القطاعات الخدمية والنبية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضاً 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ومن جانبه صرح صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأنه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جارى إستكمال خطة التوعية لتأهيل شباب وأبناء مدينة وقرى نصر النوبة من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية بقاعه مجلس المدينة، وبحضور أحمد العادلى نائب مدير فرع الجهاز، ومعمر القذافى مسئول قطاع الخدمات الغير مالية، وأبو المجد صلاح مسئول الإقراض المباشر.

وأوضح، بأن الدورات التدريبية شملت التعريف بكيفية إستيفاء كراسات الشروط الخاصه بالمنطقه الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ، وأيضاً إعداد دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروعات من أجل إستثمار المزايا النسبية للأنشطة والتي منها المفروشات، والغذائية، والكيمائى، والهندسى، والتعدينى.