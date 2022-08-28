محافظة القاهرة تنقل 1196 أسرة بمحيط سور مجرى العيون لوحدات مفروشة بالخيالة

كتب ــ سيد الخلفاوى

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أعمال إزالة العقارات التى تم إخلاؤها بالمناطق الخطرة وغير الآمنة بمنطقة الجيارة وحوش الغجر والسكر والليمون، لتنفيذ مخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانًا لإنشاء مجمع حضارى سكني وترفيهى يعيد للقاهرة رونقها ومظهرها التاريخي بمنطقة سور مجرى العيون، في إطار المشروع القومي للقضاء على العشوائيات.

وأسفرت أعمال الإزالات بمنطقة الجيارة وحوش الغجر عن هدم كلي بما يقارب 200 عقار من إجمالي 520 عقارا مقرر هدمها بالكامل ونقل سكانها إلى مدينة الخيالة، وذلك لتطوير منطقة سور مجرى العيون.

ونقلت محافظة القاهرة، 1196 أسرة من إجمالي 1660 أسرة مقرر نقلهم لهدم العقارات غير الآمنة التي يقطنون بها وتطوير المنطقة بالكامل.

ويستهدف مشروع تطوير سور مجرى العيون تنفيذ مشروع سياحي ثقافي ترفيهي على الطراز الإسلامي، على مساحة 95 فدانًا، يضم مسارح وسينمات، ومول تجاري ترفيهي فندقي على مساحة 12.5 فدان، وذلك في اطار خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية وإعادة الواجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى، حيث سيتم تنفيذ المنشآت على طراز إسلامي قديم ومن بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية، مثل الخيامية، والمغربلين، والصاغة، والنحاسين، وغيرها من المنتجات التي اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى منطقة للفنون بها مسرح مكشوف ودور سينما ونوافير تراثية تزين المظهر الجمالي.