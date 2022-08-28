مجلس جامعة طنطا يناقش استعدادات الكليات والمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد

ترأس الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اجتماع شهر أغسطس لمجلس الجامعة، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانونى للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

ناقش المجلس كافة الاستعدادات النهائية لكليات الجامعة لبدء العام الدراسى الجديد واستقبال الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة، وتطوير البنية الأساسية وتوفير المواد التعليمية وانشاء المنصات التعليمية الاليكترونية، واستعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب مع توفير كافة الخدمات اللازمة، وترتيبات استقبال الطلاب الجدد المقبولين من التنسيق وترتيبات إجراء الكشف الطبى.

كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة متابعة وإنهاء اعتماد اللوائح الدراسية الجديدة من القطاعات النوعية بالمجلس الأعلى للجامعات وبدء العمل بها أسوةً بكليتى التجارة والتربية.