كيف تصبح المرأة ناشزا ويحق للزوج طلبها للطاعة؟

كتب أحمد حسني

يتساءل البعض من المواطنين عن نشوز الزوجة، ومتى تصبح الزوجة ناشزا، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.

ويقول المحامى خالد محمد، إن الزوجة تعد ناشزا في حالة الذهاب إلى أشخاص قد منعها زوجها عنهم، أو في حالة إدخال أشخاص إلى منزله حال رفضه ذلك.

وأضاف الخبير القانونى، أن ابتعاد الزوجة عن فراش الزوجية وعدم تلبية الواجبات الزوجية، بالإضافة إلى الامتناع عن إعطاء الزوج الحقوق الشرعية، إلا في حالة المرض أو في حالة تحمل المرأة العذر الشرعي لها، ففي هذه الحالة لا تعد المرأة ناشزًا.

وأشار إلى أن الزوجة تصبح ناشزاً حال مخالفة طاعة الزوج، سواءً كان ذلك فى تلبية حقوقه الشرعية، أو مخالفة طلباته أو قرارته بعدم الذهاب لمكان ما على سبيل المثال، وفى حالة مخالفة الزوجة لهذه الشروط يحق للزوج رفع دعوى نشوز بمحكمة الأسرة.