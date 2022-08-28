اليوم السابع
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الأحد، 28 أغسطس 2022 03:00 ص
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قبل أيام من ذكرى وفاتها.. بيع سيارة الأميرة ديانا فى مزاد مقابل 650 ألف جنيه إسترليني

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:00 ص
قبل أيام من ذكرى وفاتها.. بيع سيارة الأميرة ديانا فى مزاد مقابل 650 ألف جنيه إسترليني الاميرة ديانا
كتب : أحمد علوى

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بيعت سيارة كانت تقودها الأميرة ديانا في ثمانينات القرن الماضي بـ650 ألف جنيه إسترليني (764 ألف دولار) في المزاد السبت، قبل أيام من الذكرى الخامسة والعشرين لرحيلها.

وقالت شركة "سيلفرستون" للمزادات إنه كانت هناك "مزايدة شرسة" على السيارة "فورد إيسكورت آر إس توربو" السوداء قبل إقفال البيع.

ودفع المشتري البريطاني، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، زيادة بنسبة 12.5٪ على سعر البيع، وفقا لدار مزادات السيارات الكلاسيكية.

وتستعد بريطانيا ومحبو ديانا في جميع أنحاء العالم للاحتفال بمرور ربع قرن على وفاتها.

وتوفيت ديانا في حادث سير مروع بباريس في 31 أغسطس 1997.

الأميرةديانا
الأميرة ديانا

سيارة الاميرة ديانا
سيارة الاميرة ديانا
 

الاميرة ديانا

سيارة الاميرة ديانا

ذكرى وفاة الاميرة ديانا



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