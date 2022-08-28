اليوم السابع
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الأحد، 28 أغسطس 2022 07:40 ص
أكرم القصاص
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فرنسا وألمانيا تحثان الاتحاد الأوروبى على مواصلة إصدار التأشيرات للروس

الأحد، 28 أغسطس 2022 07:00 ص
فرنسا وألمانيا تحثان الاتحاد الأوروبى على مواصلة إصدار التأشيرات للروس الاتحاد الأوروبى
اش ا

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أكدت فرنسا وألمانيا ضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي في إصدار التأشيرات للروس "غير المرتبطين بحكومة بلادهم" من بينهم الفنانون والعلماء والمهنيون.

 
وبحسب قناة "روسيا اليوم" نقلا عن وثيقة تم إعدادها قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براج، أكدت باريس وبرلين أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل إصدار التأشيرات للروس غير المرتبطين بالحكومة، وبينهم الطلاب والفنانون والعلماء والمهنيون.
 
وأشارت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون "خطة توافقية" تنص على إجراءات إضافية تشمل الروس الراغبين في الحصول على تأشيرة قصيرة الأجل، كما تنص هذه الخطة على زيادة التكاليف للروس الراغبين في السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
 
ودعا ممثلو عدد من الدول الغربية في الآونة الأخيرة إلى حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.

فرنسا

المانيا

الإتحاد الأوروبى

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