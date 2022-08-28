غدا.. بدء المرحلة الثانية من المناورات المشتركة بين سول وواشنطن

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الدفاع والسلطات العسكرية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تشارك السلطات العسكرية لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الثانية من المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين، والتي تسمى بـ "أولتشي فريدوم شيلد" اعتبارا من غد الاثنين.

وأوضحت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أنه من المنتظر أن تسلط هذه المناورات، التي تمتد فترتها إلى اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل، الضوء على تعزيز القدرة على الهجوم المضاد وإجراء العمليات العسكرية المضادة.

وأنهت السلطات العسكرية المشتركة تدريباتها لهزيمة العدو وحماية العاصمة سول، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المناورات، التي بدأت في 22 أغسطس الجاري.

ولا تقتصر المرحلة الثانية من المناورات على تدريبات مركز القيادة العسكرية على أساس محاكاة الكمبيوتر فقط، بل أيضا تجرى المناورات العسكرية الميدانية بشكل فعلي.