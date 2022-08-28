اليوم السابع
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عودة مياه الشرب تدريجياً في أحياء محافظة بورسعيد

الأحد، 28 أغسطس 2022 09:20 م
عودة مياه الشرب تدريجياً في أحياء محافظة بورسعيد مياه الشرب - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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بدأت مياه الشرب تعود تدريجياً، منذ قليل، في العديد من المناطق بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد انقطاعها بسبب إصلاحات في ماسورة مياه رئيسية وتؤكد محافظة بورسعيد، أن المياه سوف تعود بكامل قوتها خلال الساعات القليلة القادمة بكافة أنحاء مدينة بورسعيد. 
 
 
وكانت المحافظة قد نبهت المواطنين أبناء المحافظة بأن هناك كسرا مفاجئا بماسورة مياه رئيسية أمام مركز شباب القابوطي، وتم غلق المياه بمعرفة أشغال بورسعيد، وأنه جاري الإصلاح بمعرفة أشغال بورسعيد بالتعاون مع حى الضواحي لسحب المياه المتراكمة، وعودة مياه الشرب مرة أخرى. 
 
 
 

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