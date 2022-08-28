اليوم السابع
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ضربة أمنية ضد لصوص التاريخ.. الداخلية تضبط 1489 قطعة أثرية بالمنيا.. صور

الأحد، 28 أغسطس 2022 06:02 م
ضربة أمنية ضد لصوص التاريخ.. الداخلية تضبط 1489 قطعة أثرية بالمنيا.. صور المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية التراث القومى. ونجحت في ضبط عدد كبير من القطع والعملات الأثرية بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا، بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التعدى على التراث الأثرى والعمل على ملاحقة وضبط حائزى القطع الأثرية للحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومى.
 
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أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار باشراف اللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية قيام (صاحب شركة إستيراد وتصدير - مطلوب ضبطه فى عدد 7 قضايا "تبديد" – مقيم بمحافظة المنيا) بحيازة عدد من القطع الأثرية بقصد الإتجار.
 
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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن المنيا تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (عدد كبير من القطع يشتبه فى أثريتها).. انتهت اللجان المختصة من فحص عدد (1489) قطعة منها (عملات معدنية وورقية – ميداليات – أباريق – أوانى....) والتى أقرت بأثريتها وأن لها قيمة تاريخية.. وبمواجهة المتهم أقر بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار ، وأن القضايا الصادرة ضده خاصة به.
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
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ضبط قطع اثار



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