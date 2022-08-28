اليوم السابع
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الأحد، 28 أغسطس 2022 02:19 م
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ضبط 5 أطنان أعلاف داخل مصنع بدون ترخيص في البحيرة

الأحد، 28 أغسطس 2022 02:01 م
ضبط 5 أطنان أعلاف داخل مصنع بدون ترخيص في البحيرة حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية على الأسواق بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطرى، وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع أعلاف يدار بدون ترخيص وضبط به 5 أطنان منتج نهائى، وضبط 7جزارين للعرضهم للبيع لحوم مكشوفة ومذبوحه خارج المجازر وكذلك  كمية من الأسماك  المدخنه غير صالحه للاستهلاك الأدمى. 
 
كما تم ضبط مصنع بلاستك يدار بدون ترخيص وتم التحفظ مواد خام ومنتجات نهائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

حملات رقابية

محافظة البحيرة

حملات تموينية

تموين البحيرة

مصنع اعلاف

اسماك فاسده



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