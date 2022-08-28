ضبط 5 أطنان أعلاف داخل مصنع بدون ترخيص في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية على الأسواق بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطرى، وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع أعلاف يدار بدون ترخيص وضبط به 5 أطنان منتج نهائى، وضبط 7جزارين للعرضهم للبيع لحوم مكشوفة ومذبوحه خارج المجازر وكذلك كمية من الأسماك المدخنه غير صالحه للاستهلاك الأدمى.

كما تم ضبط مصنع بلاستك يدار بدون ترخيص وتم التحفظ مواد خام ومنتجات نهائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.