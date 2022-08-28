ضبط 18 طن حبوب قبل بيعها بالسوق السوداء بالدقهلية

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية، حملة تفتيشية لمنع الغش التجاري، وضبط المخالفين، حيث شارك في الحملة، عدد من مفتشي التموين، ومدير عام شئون التجارة، وعضوية مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

أسفرت الجهود عن ضبط مخزن غير معتمد لتخزين الشعير، بدائرة بلقاس، وضبط عدد 12 طن من أرز الشعير، مخالفا للقرار113 لسنة 2022 الخاص بتنظيم أماكن تخزين أرز الشعير، لعام 2022، وكذلك القانون 95 لسنة 1945، الخاص بشؤون التموين، والقرار 45لسنة 2022، الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وتم ضبط 6 أطنان من القمح، بدائرة شربين تم تجميعه بغرض بيعه بالسوق السوداء، مخالفا القرار 51 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتداول القمح، والقانون 95 لسنة 1945، الخاص بشؤون التموين حيث تم ضبط مخزن للمواد الغذائية، بناحية شربين، وتم التحفظ على كمية 2.5 طن دقيق، استخراج 72% مخالفة للقرار 113 لسنة1994، ومخالفة القرار 181لسنة 2018 وتم تحرير المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها، وتحويلها للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

وأكد" السيد محمد دايرة" وكيل وزارة التموين بالدقهلية، علي تواصل الجهود والتنسيق، مع الجهات المختصة، لضبط الأسواق، والتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه، والتعامل بكل شدة وحزم ضد كافه أنواع الاستغلال والاحتكار، حفاظا على حقوق المواطن والدوله، وإعمالا للقانون واللوائح والتعليمات.