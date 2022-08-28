ضبط 17 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة، وذلك خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 24 أغسطس الجارى.

وأشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أن تلك الحملات قد أسفرت عن تحرير (31) محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القانون (10) لسنة 1966 والقرار رقم (517) لسنة 1986 بإجمالى مضبوطات تزيد عن (17) طن و (480) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تنظيم حملات مكبرة برئاسة مدير إدارة المجازر بالمديرية بالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين وذلك للمرور الميدانى على كافة المنشأت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتا إلى تحرير (5) محاضر جنح بمركز أشمون وضبط ما يزيد عن (90) كجم لحوم دواجن وبلدية وأسماك، و(6) محاضر بمركز ومدينة منوف والتحفظ على أكثر من (189) كجم لحوم مفرومة وجملى وأسماك وكبدة، وكذا تحرير(6) محاضر بمركز شبين الكوم بإجمالى مضبوطات (1322) كجم لحوم مجمدة ومفرومة وأسماك ودواجن متبلة ، و(4) محاضر بمركز قويسنا وضبط ما يزيد عن (352) كجم لحم بقرى وجاموسى ، فيما تم تحرير (4) محاضر بمركز الباجور والتحفظ على (277) كجم لانشون وكبدة ولحم بقري، فضلا عن تحرير (4) محاضر بمركز ومدينة بركة السبع وضبط أكثر من (345) كجم مصنعات لحوم مفرومة وكبدة ، ومحضرين بمركز تلا والتحفظ على (14904) كجم لحوم بقرى وجاموس وهياكل دواجن، هذا وقد تم إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظا على الصالح العام.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والجهات الأمنية والمعنية فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.