ضبط 12.5 طن أسماك ورنجة منتهية الصلاحية في حمله تموينية بالغربية

الغربيــــة عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية من ضبط كمية كبيرة من الأسماك المنتهية الصلاحية تقدر بـ 11 طنا و40 كيلو، كما تمكنت من ضبط طن ونصف رنجة داخل ثلاجة بدون بيانات وصلاحية.

كانت معلومات قد توفرت لدى هيئة الرقابة الإدارية بالغربية عن وحود كميات كبيرة من الأسماك منتهية الصلاحية بكفر الزيات، حيث تم تشكيل حملة مكبرة من مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية ضمت مفتشي التموين بالمديرية، حيث تمكنت الحملة من ضبط 11 طنا و40 كيلو أسماك مجمدة منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط طن ونصف أسماك رنجة بدون بيانات إنتاج وصلاحية والمضبوطة بتلاجة أسماك بناحية عزبة الشريف بكفر الزيات والمسئول عنها المدعو محمد محمد عبد ربه ندا، المسئول عن تلاجة حازم الشريف، والكائنة بناحية عزبة الشريف التابعة لقرية أبيار مركز كفر الزيات، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.