ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع فلتر المياه بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (المسئول عن إدارة مصنع لتصنيع "شمعة" فلتر المياه-كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص.
وعثر رجال الشرطة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية بداخل المصنع على (ماكينة حقن كهربائية لإعداد شمعة فلتر المياه- ضاغط هواء كبير "كمبروسر"- 225 كيلو جرام مواد خام بلاستيك- عدد 4000 شمعة منتج نهائى) جميعها مخالفة للإشتراطات الفنية مجهولة المصدر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة