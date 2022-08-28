ضبط مصنع عسل بدون ترخيص وبداخله كميات من السكر بمنفلوط أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت مباحث التموين بأسيوط، بالاشتراك مع إدارة تموين منفلوط من ضبط مصنع عسل بدون ترخيص وبداخلة كميات من السكر بمنفلوط أسيوط.

ترأس الحملة العميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين بأسيوط والسيد محمد صلاح قدرى مدير ادارة تموين منفلوط وتمكنوا من ضبط مصنع عسل بدون ترخيص وعسل غير صالح ومجهول المصدر، وتم ضبط كميات كبيرة من السكر داخل المصنع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات الدولة لتصدى المخالفين ومحاربة الغش التجارى.