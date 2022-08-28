اليوم السابع
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ضبط لصوص سرقوا أموالا من صاحب شركة فى القاهرة

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:31 ص
ضبط لصوص سرقوا أموالا من صاحب شركة فى القاهرة رجال الشرطة- أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من مالك شركة بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة – مقيم بدائرة القسم) بتعرفه على (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) وإتفق معه على شراء دراجة مائية "جيت سكى" مقابل مبلغ مالى ولدى حضوره إلى المكان المتفق عليه لإتمام عملية الشراء فوجئ بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة "ملاكى" وأخرى أجرة "ميكروباص" بإستيقافه وسرقة المبلغ المالى، ولاذوا بالفرار.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تم تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 8 أشخاص- مقيمين بمحافظة القاهرة).
 
عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (مبلغ مالى- "سيارة ملاكى، ميكروباص"  المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

سرقة

جرائم السرقة

حوادث

الداخلية



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