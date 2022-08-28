صوت يخطف الألباب.. "آية هانى" موهبة صاعدة فى سماء الإنشاد الدينى

الشرقية - فتحية الديب

" آية هانى" صوت يخطف الالباب نشأت فى قرية تابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبدأت حفظ القرآن فى الحادية عشر، وأنعم عليها الله بحفظ 23 جزءا وتعكف على الانتهاء من حفظ القرآن كاملا قريبا، وشجعتها والدتها فى طفولتها عندما لاحظت عليها جمال الصوت والنفس الطويل، فعملت على أثقال تلك الموهبة بتحفيظها كتاب الله، وعندما أتمت حفظ أكثر من 20 جزءا وأوشكت على الانتهاء من حفظ القرآن كاملا، بادرت والدتها خلال تلك الأيام بإرسالها لمعهد الطاروطى بالشرقية، لإعداد القراء والمبتهلين لكى نتعلم المقامات الصوتية وأحكام التلاوة، لمساعدتها على التلاوة بصورة وأحكام صحيحة.





وأردفت المنشدة الصاعدة فى سماء الإنشاد: أنها تحب الاستماع إلى عظماء دولة التلاوة القديمة، فهي تأخذ من كل من بستان وردة ولكن تعلق قلبها بسماع التلاوة من واحد من رموز وأعلام قراء القرآن الكريم فى مصر والوطن العربى، الشيخ "مصطفى إسماعيل" وتأخذه مثلا أعلى لها ، ومن المدرسة الحديثة يحب الاستماع إلى القارئ الشيخ حسن صالح، والشيخ خالد الجليل، وترجع إليهم الفضل فى التلاوة بصورة صحيحة.