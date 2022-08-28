صندوق مكافحة الإدمان: نسعى لدمج المتعافين بالمجتمع ونقدم العلاج بسرية مجانا

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور أحمد كتامى، مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان، إن مراكز العزيمة تعمل على دمج المتعافين من الإدمان بالمجتمع وليس الجزء العلاجى فقط، وتعليم المتعافي القراءة والكتابة.

وأضاف الدكتور أحمد كتامى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc": نقدم الخدمة لكل أهالينا الذين كانوا يتعاطون المخدرات بشكل مجانى وسرية تامة، وتوفير فصول لمحو أميتهم، ليستكملوا حياتهم بشكل طبيعى.

واستطرد: نعمل على تعليم المتعافين منذ عامين، حيث يحصلون على ما يطلبونه فى التعليم، كما نقدم لهم فى هذه الفصول تدريبات إجادة القراءة والكتابة والحساب، لمساعدته فى حياته العملية، كما نمحو أميته الإلكترونية، وندربه على كيفية التعامل مع التكنولوجيا والبحث على المواقع، مضيفا أن مراكز العزيمة تتواجد فى 5 محافظات.