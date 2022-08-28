صحيفة : جيورجيا ميلونى قد تصبح أول امرأة تشغل منصب رئيس الحكومة بإيطاليا

فاطمة شوقى

تشهد إيطاليا في سبتمبر المقبل انتخابات لاختيار الحكومة وذلك بعد السقوط الغير متوقع لحكومة ماريو دراجى في يوليو الماضى، وتتسلط الأضواء على جيورجيا ميلونى 45 عاما ، التي في طريقها لتصبح أول امرأة تشغل منصب رئيس الحكومة في إيطاليا.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن جميع استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الإيطالية المقررة في سبتمبر المقبل تصب في مصلحة تحالف التشكيلات اليمينية من إخوة إيطاليا وليجا وفورزا إيطاليا ، والتي سيترأسها جيورجيا ميلونى، مع 48.2 % من التصويت .

فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية ، أرادت ميلونى قيادة حملتها الانتخابية بالتركيز على الانتعاش الاقتصادى ، خاصة بعد حالة عدم اليقين التي راودت الكثيرين منذ سقوط رئيس الوزراء دراجى ، الذى كان من المفترض أنه شخص موثوق به للمستثمرين وقالت "أنا حذرة للغاية".

وقالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إنه هناك حالة ترقب للانتخابات الإيطالية المقررة فى 25 سبتمبر، والصراع بين إخوة إيطاليا اليمينى المتطرف بزعامة جيورجيا ميلونى والحزب الديمقراطى بزعامة انريكو ليتا، حيث أن الحزبين حصلا على حوالى 24% من الأصوات.

فى المركز الثالث، بنسبة 14.5٪، ستكون الدورى بقيادة ماتيو سالفينى، تليها حركة 5 نجوم بنسبة 11٪، والأكثر بعدًا هى فورزا إيطاليا بنسبة 7٪، وإيطاليا فيفا بنسبة 5.8٪، واليسار الخضراء، فى ذيل القائمة مع 3.7٪ .

وعلى الرغم من الاختلافات، ستخوض أحزاب اليمين، إخوة إيطاليا، والرابطة، وفورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكونى، فى ائتلاف، مما يكافئ النظام الانتخابى الحالى، فى حين أدت الخلافات بين مختلف أحزاب اليسار والوسط إلى الانقسام فى نوايا التصويت التقدمي.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلسكوني، زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" المنتمى ليمين الوسط، أنه لن يترشح لرئاسة الحكومة الإيطالية المقبلة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية .

وقال برلسكوني، فى مقابلة مع راديو "آر تى إل 102.5"، "لقد فعلت ذلك منذ ما يقرب من 10 سنوات، لم يقم أحد مثلنا على تشكيل حكومة أنجزت الكثير من الأشياء، والآن علينا أن نسمح لشخص آخر أن يكون هناك، حيث لا يزال بإمكانه القيام بأشياء جيدة".