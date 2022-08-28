"صحة الشرقية" تغلق 30 حمام سباحة مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الرياضية الخاصة للتأكد من توافر اشتراطات ومعايير تشغيل حمامات السباحة بها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين المترددين عليها.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أشار الدكتور خالد فوزي، وكيل وزارة الصحة، إلى قيام إدارة صحة البيئة بالمديرية بالتنسيق مع مراقبي صحة البيئة بالإدارات الصحية بنطاق المحافظة بشن حملات تفتيشية علي النوادي الخاصة بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من استيفاء كافة الإشتراطات الصحية والبيئة اللازمة لتشغيل حمامات السباحة بها واستخدام الحد المسموح من نسبة الكلور وكذلك إجراء أعمال الصيانة الدورية لها.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن رصد 30 حمام سباحة مخالف للإشتراطات البيئة والصحية بعد إجراء الاختبارات الفيزيائية والكيميائية على المياه وتبين وجود عكارة وبقايا مواد تطهير بها وتم ابلاغ الجهات المعنية لغلقها.