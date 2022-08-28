سوريا تعرب عن بالغ أسفها لأضرار الفيضانات والسيول فى باكستان

كتب: أحمد جمعة

أعربت سوريا عن بالغ الأسف إثر الفيضانات والسيول التى شهدتها بعض المناطق فى باكستان.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية – في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية - الأحد إن سوريا تدعو المجتمع الدولي للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ أرواح الأطفال والنساء وكبار السن الذين ضربتهم هذه الفيضانات".

وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، حالة الطوارئ واستدعاء الجيش الباكستاني لمواجهة السيول، مشيرا إلى أن الفيضانات أثرت على أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء باكستان.