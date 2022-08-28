اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سلطات زابوريجيا تضع خطة إجلاء تحسبا للطوارئ فى المحطة الكهروذرية

الأحد، 28 أغسطس 2022 08:44 ص
سلطات زابوريجيا تضع خطة إجلاء تحسبا للطوارئ فى المحطة الكهروذرية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال رئيس إدارة مقاطعة زابوريجيا يفغيني باليتسكي اليوم الأحد، إن سلطات هذه المنطقة مستعدة لأي تطورات قد تقع في المحطة الكهروذرية، ووضعت خطة لإجلاء السكان عند الطوارئ.

 

وأضاف باليتسكي في تصريحات له حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "تعمل المحطة الكهروذرية في الوقت الراهن بشكل طبيعي، ومستوى الإشعاع في حدوده الطبيعية.. ولكن، مع علمنا بدهاء وتهور وقسوة نظام كييف تجاه المواطنين، قمنا بالاستعداد لأي تطور للوضع، وبالتالي وضعنا خطة لإجلاء السكان في حال ظهرت ضرورة لذلك".

 

وأشار باليتسكي إلى أن المحطة تعرضت منذ 18 يوليو الماضي للقصف بشكل شبه يومي من جانب القوات الأوكرانية، منوها بأن المدفعية الأوكرانية تقصف المحطة من بلدتي مارجانتس ونيكوبول الواقعتين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.

 


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