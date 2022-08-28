سكرتير عام قنا يشارك فى الحلقة النقاشية حول قضايا المرأة بقرى المحافظة

قنا - صابر سعيد

شارك المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام محافظة قنا، فى الحلقة النقاشية حول قضايا المرأة فى قرى المحافظة، ضمن فعاليات برنامج التمكين الاجتماعى والاقتصادي للفتيات بصعيد مصر، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وذلك بحضور النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عبدالماجد الاحمر عضو مجلس الشيوخ، والدكتور وليد بريقع، المدير الإقليمي لمؤسسة النداء بقنا، وأعضاء وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من ممثلى الجهات المعنية بقضايا المرأة.

ونقل السكرتير العام تحيات اللواء أشرف الدوادى محافظ قنا للحضو، مؤكدًَا أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقضية تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، إيمانا بدورها البارز ومساهماتها الإيجابية في نهضة المجتمع، والذى تجسد في دستور عام 2014 وتعديلاته في عام 2019، فضلا عن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية عام 2017، عامًا للمرأة والذى شهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وتشمل 4 محاور أساسية وهي "التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والمرأة عموما هو أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 ".

وأضاف الطيبي، أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا من خلال إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة تمثل مصدر رزق ثابت للأسرة، هذا إلى جانب أن وزارة التنمية المحلية انشأت صندوقا للتنمية المحلية لتمويل مشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة.

وقال الدكتور وليد بريقع، إن الحلقة النقاشية تهدف إلى عرض قضايا ومشكلات المرأة فى قرى محافظة قنا، وتبادل الآراء والمقترحات حول الحلول المناسبة لتلك القضايا، لافتا إلى أن اعضاء الوكالة سوف يقوموا بدراسة هذه المقترحات، تمهيدا لتنفيذ التدخلات المطلوبة، وتقديم الدعم والتمويل اللازمين لتفعيل المقترحات التى تمت مناقشتها والاتفاق عليها، مؤكدا أن مؤسسة النداء لا تتوانى عن تقديم كامل الدعم والمشاركة فى المبادرات والبرامج التى تهدف لنشر الوعى وتعزيز دور المرأة وتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن العمل الاجتماعى يمثل منظومة متكاملة تتطلب تضافر كافة الجهود من المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق نهضة مصر.

وعبر أعضاء الوكالة عن سعادتهم بالتواجد على أرض محافظة قنا، مشيرين إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تهدف إلى التعاون مع كافة الجهات الشريكة من أجل تمكين المرأة، ومشاركتها الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، للإسهام في تحقيق الازدهار لمصر.