سفير مصر لدى البرتغال يلتقى سكرتير الدولة البرتغالى للشئون الخارجية والتعاون

كتب ـ أحمد جمعة

التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون البرتغالي "فرانسيسكو أندريه" للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بجوانبها السياسية والفنية، والتطلع لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين. كما تطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل التعاون الثلاثي بين البلدين في القارة الإفريقية.

تناول النقاش بحث تدشين خط للطيران المباشر بين البلدين من خلال شركة AIRCAIRO. ومن ناحية أخرى، أكد الجانبان علي الأهمية الكبري لانعقاد المنتدي الاستثماري المزمع عقده بالبرتغال في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر القادم كخطوة على صعيد تعزيز التعاون الاقتصادي والتحضير لانعقاد مجلس الأعمال ما بين البلدين على هامش أعمال الدورة الثانية القادمة للجنة المشتركة وذلك حين عقدها.