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أظهرت بيانات هيئة تشغيل نظام نقل الغاز في أوكرانيا، أن روسيا ضخت 42.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا أمس من خلال محطة سودجا لضخ الغاز.

وذكرت وكالة أنباء "تاس"، أن شركة جازبروم تقوم حاليًا بتزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا من خلال محطة ضخ الغاز "سودجا"، ويرفض الجانب الأوكراني طلب ضخ الغاز عبر محطة "سوخرانوفكا".



يذكر أنه في مايو الماضي، قالت هيئة تشغيل نظام نقل الغاز في أوكرانيا، إنها ستغلق نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة "سوخرانوفكا" بسبب القوة القاهرة.



ورداً على اقتراح هيئة تشغيل نظام نقل الغاز في أوكرانيا بتحويل حجم النقل بالكامل إلى محطة توزيع الغاز "سودجا" في منطقة "كورسك"، صرحت شركة "جازبروم" بأن هذا سيكون مستحيلاً من الناحية الفنية بسبب مواصفات مخطط التدفق الروسي.



وقالت "جازبروم" أيضا إن العقوبات الروسية، المفروضة على عدد من شركات الطاقة الأجنبية، تمنع الشركة من استخدام خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا" للعبور عبر بولندا.