راعى كنيسة مارمرقس: الزيادة السكانية تعيق نشأة جيل مثقف وواعى يخدم الكنيسة

كتب ــ محمد الأحمدى

قال الأب دوماديوس راعى كنيسة مارمرقس بأسوان، إنه يشارك مع أئمة الأزهر وقساوسة الكنيسة في مؤتمرات ومحاضرات حول التوعية بشأن خطورة الزيادة السكانية، فالكنيسة جزء من المجتمع ولابد أن تكون أكبر داعم لمصلحة الوطن، مضيفا أن المواطن حاليا حينما يصل لثلاث أطفال يكتشف أن هناك أزمة ولا يستطيع توفير نفقات لهم.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكنيسة يهمها أن يكون الجيل المقبل جيلا سويا، فشعب الكنيسة بعد 15 عاما هو الجيل الموجود حاليا، فالزيادة السكانية تعيق إمكانية وجود جيل غير سوى، لأنه لو يكون هناك اهتمام بالتعليم والثقافة والوعى والكنيسة لا تنتظر أن يكون الجيل المقبل غير مثقف أو واعى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في تصريحات سابقة، إن الزيادة السكانية هى التحدى الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذى تقوم به الدولة، مشيرا إلى أن اقتصاد مصر قوى وقادر على مواجهة التحديات، وأنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه رئيس الجمهورية بها، بعد إنهاء كافة الأعمال اللوجستية وسيتم بدءالتطبيق الفعلى على الأرض أول سبتمبر.

وأضاف رئيس الوزراء، أن معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع7.8%.