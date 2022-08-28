رئيس جامعة المنوفية يتابع الاستعدادات لبدء الدراسة بالجامعة الأهلية

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اجتماعا بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعى وذلك لمتابعة الاستعدادات لبدء الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية فى برنامجين دراسيين هما: تخطيط وتشييد المدن الذكية (كلية الهندسة)، وبرنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة (كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي).

أكد مبارك على أهمية الاستعداد الجيد لاستقبال الطلاب مباشرة عقب إعلان نتيجة التنسيق، ووضع الضوابط العامة لسير العمل الإدارى بالجامعة الأهلية، واختيار الجهاز الإدارى المكلف بالعمل، والمهام المكلف بها فى مختلف التخصصات الإدارية والتواجد من باكر بمقر الجامعة.

كما تناول الاجتماع ضوابط وأنظمة المعاملات المالية وطرق دفع المصروفات الدراسية، والتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وتكليف موظف من شئون التعليم مختص بجامعة المنوفية لتسهيل الإجراءات ومساعدة الطلاب.

كما وجه مبارك الدكتور حازم الدسوقى مدير عام الإدارة الطبية بتجهيز الطاقم الطبى وبدء الاستعداد لإجراءات الكشف الطبى للطلاب المقبولين بمقر الجامعة الأهلية بطوخ طنبشا مركز بركة السبع طريق مصر اسكندريه الزراعى.

حضر الاجتماع المحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد للتخطيط والمتابعة، الدكتور حازم الدسوقى مدير عام الإدارة الطبية، مها الشريف مدير عام شئون تعليم وطلاب، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية، المحاسب علاء القاضى مدير عام الحسابات العامة بجامعة المنوفية (مندوب وزارة المالية).