اليوم السابع
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الأحد، 28 أغسطس 2022 06:20 م
أكرم القصاص
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رئيس إفريقيا الوسطى يصدر مرسوما بتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور

الأحد، 28 أغسطس 2022 06:00 م
رئيس إفريقيا الوسطى يصدر مرسوما بتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور رئيس إفريقيا الوسطى فوستين أرشينج تواديرا
أ ش أ

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أصدر رئيس إفريقيا الوسطى فوستين أرشينج تواديرا، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور في البلاد، حيث إن الدستور الحالي للبلاد يحظر على رئيس الدولة الترشح لولاية ثالثة.


وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، أنه قد تم انتخاب فاوستين آرشينج تواديرا في عام 2016، وأعيد انتخابه في نهاية عام 2020.


يذكر أن سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى قد نظمت في الأشهر الأخيرة تظاهرات مؤيدة لتعديل الدستور، حيث شارك أكثر من ألف شخص في تظاهرة خرجت في 6 أغسطس الجاري، وبعد أقل من أسبوع، قال الرئيس تواديرا إن "المزيد والمزيد من الأصوات ترتفع للمطالبة بتعديل الدستور". 


إفريقيا الوسطى

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