دونيتسك: مقتل شخصين وإصابة 13 مدنيا فى قصف أوكرانى

وكانت قيادة قوات دونيتسك قد أعلنت أمس السبت أن الفصائل الأوكرانية قصفت أراضي الإقليم 54 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنها أطلقت خلال 18 دقيقة فقط، 20 قذيفة على غورلوفكا وزايتسيفو وياسينوفاتايا ودونيتسك وماكيفكا.

من جهته، أكد رئيس إقليم دونيتسك دينيس بوشيلين، أن الإقليم حقق الاكتفاء الذاتي من الفحم الحجري، ولديه القدرة على تصديره إلى الخارج.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن بوشيلين قوله" إن دونيتسك تحصل على كامل حاجتها من الفحم ويمكننا تصدير أفضل أنواع هذا الذهب الأسود، مضيفا أنه يتم بشكل منتظم إنتاج كميات الفحم اللازمة للعمل المستقر لنظام الطاقة في البلاد".

وأضاف بوشيلين" أنه بعد الانتهاء من عملية التحرير، سيتم العمل بشكل خلاق لبناء حياة سلمية في دونيتسك بالتعاون مع روسيا".

من جهة أخرى، أعلنت شركة "روستيخ" الروسية، أنها استكملت اختبارات الطيران على المروحية الجديدة (BAS-200) .

وذكرت الشركة في بيان لها حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن المروحيات المسيرة الجديدة قادرة على أداء مجموعة متنوعة من المهام مثل تسليم ونقل البضائع، ومهمات الاستطلاع الجوي للأغراض المدنية والعسكري، ومهمات الاستكشاف الجيولوجي ومهمات مراقبة الغابات والغطاء النباتي، ويمكن الاعتماد عليها في مهمات الإنقاذ ومهمات إيصال المساعدات الطبية في حالات الكوارث الطبيعية .

وأضافت أن الاختبارات التي أجريت على مروحيات (BAS-200) أظهرت مدى اقتصادية تشغيلها مقارنة بتشغيل المروحيات العادية، كما أن الأنظمة الملاحية المزودة بها تمكنها من العمل في مختلف الظروف المناخية.

على صعيد ميداني آخر، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 46 ألفا و750 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن إجمالي خسائر الروس في الفترة من 25 فبراير وحتى 28 أغسطس، بلغ نحو 46 ألفا و7500 جندي".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1942 دبابة و4257 مركبة مدرعة و1050 من النظم المدفعية و274 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 طائرة و202 مروحية و15 سفينة و3171 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 99 وحدة من المعدات الخاصة".

وقد واصل الجيش الروسي، قصف منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية باستخدام جراد وأوراجان والمدفعية الثقيلة على مدار الساعات الماضية؛ ما ألحق أضرارا بعدد من المباني السكنية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن فالنتين ريزنيشنكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك قوله :" تعرضت نيكوبول وكريفي ريه في منطقة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا لنيران القوات الروسية من جراد وأوراجان والمدفعية الثقيلة على مدار الساعات الماضية؛ ما ألحق أضرار بأربعة مجتمعات في المنطقتين".

وأوضح أن منطقة نيكوبول تعرضت لنيران المدفعية الثقيلة من طراز جراد ولم تقع إصابات، بينما ألحق أضرارا بعدد من المباني السكنية والسيارات، وترك أكثر من 1500 منزل بدون كهرباء، والعمل يجري الآن لاستعادة مصدر الطاقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.