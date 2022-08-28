اليوم السابع
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الأحد، 28 أغسطس 2022 06:20 م
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خناقة فى السماء.. طياران بالخطوط الفرنسية يتشاجران بالأيدى داخل قمرة القيادة

الأحد، 28 أغسطس 2022 05:20 م
خناقة فى السماء.. طياران بالخطوط الفرنسية يتشاجران بالأيدى داخل قمرة القيادة الخطوط الفرنسية
كتب محمد جمال

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شهدت رحلة جوية كانت تسيّرها الخطوط الفرنسية شجارا غير عاديا بين طيارين داخل قمرة القيادة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، نقلا عن صحيفة "لا تريبون" الفرنسية، وذكر المصدر أن الخطوط الجوية الفرنسية أوقفت طيارين بعد شجارهما في منتصف رحلة كانا يقومان بها بين جنيف وباريس في يونيو الماضي.
 
وأوضح أنه بعد وقت قصير من الإقلاع، سمع مضيفو الطائرة الشجار، وحين دخلوا المقصورة وجدوا الطيارين يتعاركان بالأيدى، وتدخل طاقم الطائرة لفض الشجار، وجرى نقل أحدهما إلى مكان آخر لما تبقى من الرحلة، فيما بقي سبب العراك غير واضح.
 
وقال المتحدث باسم شركة الطيران إن ما حصل "سلوك غير لائق تماما"، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق حول الواقعة، كما ذكر مكتب الطيران المدني أنه لم يتم إخطاره بالحادث، "لأنه لم تكن هناك عواقب على الرحلة التي حطت بسلام في باريس".

الخطوط الفرنسية

فرنسا

باريس

أخبار فرنسا



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