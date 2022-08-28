حريق بسيارة ودراجة بخارية في ديرمواس بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

اندلع حريق بسيارة ملاكى ودراجة بخارية أمام ورشة مغلقة بمركز ديرمواس بجنوب المنيا، دون وفيات أو إصابات بشرية.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس، تتضمن نشوب حريق بسيارة ملاكى ودراجة بخارية أمام ورشة مغلقة بمدينة ديرمواس.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورجال البحث الجنائى وبالفحص والمعاينة تبين اندلاع الحريق بالسيارة رقم ( 629 ن ق ج)، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وذلك أمام ورشة ميكانيكا مغلقة بشارع الجيش بمدينة ديرمواس، مما أسفر عن احتراق السيارة والدراجة البخارية بالكامل دون إصابات بشرية أو وفيات.

تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائى للمعاينة ومعرفة الظروف والملابسات ورجحت التحريات الأولية حدوث الحريق بسبب شرز بالسيارة أو الدراجة البخارية، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وكانت قوات الحماية المدينة قد سيطرت صباح اليوم على حريق بمحل بقالة بقرية أتليدم بمركز أبوقرقاص أسفر عن خسائر مادية محدودة دون إصابات أو وفيات، وأفادت التحريات الأولية التى أجرتها إدارة البحث الجنائى أن الحريق نشب خارج المحل على آثر وجود مخلفات وقمامة ملقاة أمامه ثم امتدت النيران للداخل بسبب عقب سيجارة مشتعل.