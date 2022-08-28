اليوم السابع
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حجز شخص ضبط بحوزته مخزن مكملات غذائية غير مرخص في المرج

الأحد، 28 أغسطس 2022 01:36 م
حجز شخص ضبط بحوزته مخزن مكملات غذائية غير مرخص في المرج أدوية - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المرج، حجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة حيازة عقاقير طبية مجهولة المصدر. 
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (المسئول عن مخزن للأدوية والمكملات الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج)، وذلك لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وبحوزته (عدد كبير من العقاقير الطبية - جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها).
 
بمواجهته اعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندي، بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

 


مكملات غذائية

ضبط مخزن مكملات غذائية

أمن القاهرة

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