اليوم السابع
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جهاز الإحصاء يعلن نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية الثلاثاء المقبل

الأحد، 28 أغسطس 2022 10:32 ص
جهاز الإحصاء يعلن نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية الثلاثاء المقبل جهاز الاحصاء
كتب مدحت عادل

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يعقد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤتمر صحفى لإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية الثلاثاء المقبل.
 
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء في أكتوبر الماضي بدء العمل الميداني للمسح الصحي للأسرة المصــرية 2021، والذي يعتبر من أهم المسوح التي يجريها الجهاز، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
 
يوفر المسح العديد من المؤشرات التي تساعد متخذي القرار في رسم السياسات والبرامج السكانية، والصحية، وكذلك المؤشرات المطلوبة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والمقارنات الدولية.
 
ومن أهم المؤشرات مؤشرات الصحة الإنـجابية بما في ذلك استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة، مؤشــرات الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة وبعدها للسيدات في العمر من (15 ـ 49 سنة)، والحالة التغذوية لهم (قياسات الوزن والطول) وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم (فقر الدم) لهم، بالإضافة الى العديد من المؤشرات.
 
ويتضمن المسح أيضا المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية العامة للأطفال مثل مستويات التطعيمات ومؤشرات الحالة التغذوية (قياسات الوزن والطول) من عمر (صفر ـ 5 سنوات) وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم للفئــة العمرية (6 شهور إلى 19 سنة)، والمؤشرات المتعلقة بالمعرفة والاتجاهات لدي الشباب في الفئة العمرية (15 ـ 29 سنة ) للقضايا الهامة (استخدام تنظيم الأسرة، الإنـجاب المرغوب فيه).

جهاز الاحصاء

الاحصاء

المسح الصحي



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