جهات التحقيق تستجوب متهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

كتبت أمنية الموجي- أسماء شلبى

تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار أموالهم وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال العقارات، وتلقي مبالغ مالية منهم بقصد امتلاك وحدات عقارية ودفعهم أقساط شهرية لهذه الوحدات، إلا أنهم علموا عدم شراءه الأرض التي يقام عليها المشروع السكني لهذه الوحدات.

وأفادت التحريات بممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية تجاوزت ملايين الجنيهات، تحت ذات الزعم ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة ، مفوضاً عن عدد 5 أشخاص آخرين)، بتضررهم من (إدارة إحدى شركات العقارات - الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامهم بحجز وحدات سكنية بأحد مشروعات الشركة مقابل مبالغ مالية "محددة" وإلتزامهم بدفع الأقساط ، إلا أنهم فوجئوا بعدم قيام الشركة بالبناء حتى الآن ورفض رد المبالغ المالية.

وبسؤال (مدير التشغيل بالشركة المشار إليها "شقيق مالك الشركة") أفاد بأن قطعة الأرض المقرر إقامة المشروع عليها لم تصدر لها التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وأن بداية مواعيد التسليم فى غضون عام 2023.

وبسؤال المبلغ إتهم مدير التشغيل وشقيقه "المحبوس إحتياطياً على ذمة إحدى القضايا" بالنصب عليهم وعدم قيامهما بشراء قطعة الأرض المخصصة للمشروع حتى تاريخه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.