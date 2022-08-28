جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبي.. صور

كتب أحمد مصطفى

تمكنت اللجنة الجمركية في مطار أسيوط، في الوردية الأولى برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد، كبير مدير جمرك مطار أسيوط الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبى، بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وقانون غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

بناءً على مذكرة سرية مقدمة من العقيد شهاب جابر رئيس مباحث مطار أسيوط الدولي، مفادها اعتزام الراكب م . ح . ا مصري الجنسية، تهريب كمية النقد المصرى والأجنبى، حال سفره إلى جدة على رحلة طائرة إير كايرو رقم 455 .

وبالعرض على زين العابدين أحمد فؤاد مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة من عمرو محمد عبد العزيز ومحمود عبد الحميد تحت إشراف أحمد شداد رئيس الوردية لتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب فتبين وجود 160 ألف جنيه مصرى و122 ألف و700 ريال سعودي فئات مختلفة فى ملابسه داخل حقائبه.

وقام بالجرد والتحريز أيمن عيد رئيس قسم الأمن الجمركى وصفاء شلبي مأمور التهرب الجمركي تحت إشراف أسامه عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركى وروماني فؤاد مديرإدارة مكافحة التهرب الجمركي .

وقرر محمد متولي محمود مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 7 لسنة 2022 وحرره أحمد محمد سيد مأمور الجمرك.

يأتى ذلك بناءا على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.