جامعة المنوفية تحصد ميداليتين برونزيتين في المسابقة الرسمية للبرمجيات ECPC

المنوفية – فريق المحافظات

فازت جامعة المنوفية بالميداليتين البرونزيتين فى المسابقة الرسمية للبرمجيات على مستوى الجامعات المصرية ECPC لأول مرة فى تاريخها من خلال فريقين من كلية حاسبات والمعلومات، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا واشراف الدكتور حاتم سيد احمد عميد كلية الحاسبات والدكتور أيمن عميره عميد كلية الهندسة الإلكترونية والدكتور محمود الشيخ عميد كلية الهندسة بشبين الكوم والدكتورة اميرة عبدالعاطى مسؤل المسابقة.

وجدير بالذكر أنه قد شارك عدد 9 فرق من جامعة المنوفية بعد زيادة فريقين على ال 7 فرق المؤهله مسبقا فى المرحلة الاولى وذلك بعدد نقاط تميز لطلاب الجامعة، وشاركت كل من كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الهندسه الالكترونية بمنوف وكلية هندسة شبين الكوم؛ فى المسابقة الرسمية للبرمجيات ACM-ECPC على مستوى الجامعات المصرية فى الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث شارك بالمسابقة إجمالى عدد فرق 250 فريق من جميع الجامعات المصرية التابعة لقطاع الحاسبات، ويعتبر هذا المستوى الثانى من المسابقة والتى يتم فيها اختبار الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجى والخوارزميات لحل المشكلات باستخدام الحاسب الآلى فى أقل وقت ممكن وأيضا العمل الجماعى من خلال فريق مكون من 3 طلاب وتعتبر المسابقة معركة العقول لطلاب الجامعات المصرية.

هذا وقد تم الإعلان عن الفرق المؤهلة فى حفل ختام فعاليات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC بحضور نائب وزير الاتصالات ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أسامه عبد الغفار رئيس الأكاديمية والدكتور إيمان ثروت رئيس قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالمجلس الاعلى للجامعات.

حصلت المنوفية على المركز العاشر من بين الجامعات المصرية بالترتيب كالتالى الأكاديمية العربية فرع القاهره وكلية الحاسبات جامعة عين شمس وGUC وAUC وجامعة النيل وجامعة الازهر وهندسة الإسكندرية وجامعة قناه السويس ثم المنوفية فى المركز العاشر من بين جامعات قطاع الحاسبات لتمثيل مصر فى البطولة العربية.

وتشكل الفريق الأول الفائز بالملا كز العاشر من الطلاب منير شهاب متقدم للدراسات العليا بقسم علوم حاسب كلية الحاسبات والمعلومات، نادر يحيى العربى بالفرقة الرابعة كلية الحاسبات والمعلومات، مؤمن ذكريا بالفرقة الرابعة كلية الحاسبات والمعلومات.

وضم الفريق الثانى الفائز بالمركز الرابع والعشرون كل من الطلاب: محمود فايد بالفرقة الرابعة كلية الحاسبات والمعلومات، ومحمد طه بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والمعلومات ويوسف أحمد عامر بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والمعلومات وتستعد الجامعة للمشاركة فى البطولة العربية الافريقية للبرمجيات ACPC لتمثيل مصر من ضمن 45 فريق من شباب الجامعات فى شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر 2022.