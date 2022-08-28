تمور واحة سيوة تشارك في المهرجان الدولي الأول للتمور بموريتانيا.. صور

مطروح - فريق المحافظات

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن مشاركة تمور واحة سيوة ضمن المشاركة القوية بالجناح المصرى الخاص بوزارة التجارة بالمهرجان الدولى الأول للتمور بدولة موريتانيا وسط تواجد قوى للتمور الآسيوية بتنظيم من وزارة الزراعة الموريتانية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى بقصر المؤتمرات بالعاصمة النواكشوط خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس 2022.

من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بمراكز التكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة حيث تم عرض منتجات عدد من الشركات المصرية الرائدة من الأصناف المختلفة من التمور المصرية وحظى المهرجان بإقبال كبير من الزائرين والمشاركين والمعنيين. وقد جاءت مشاركة التمور بواحة سيوة بالمهرجان نظرًا لما تتمتع به من شهرة عالمية ودولية فى الاسواق لجودتها وتنوع أصنافها.



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تمور واحة سيوة (5)



تمور واحة سيوة (1)



تمور واحة سيوة (2)